Английский классический тост

В Англии бутерброд из тостов — часть полноценного английского завтрака. Тосты подаются с яичницей, поджаренным беконом, колбасками и фасолью. Еще один вариант – тосты с пастой мармайт, коричневой смесью из пивных дрожжей с добавлением трав и специй.

Французский тост

Во Франции знаменитые багеты продаются на каждом углу. На завтрак в этой стране подают тосты с вареньем. Для этого багет разрезается пополам вдоль, мажется маслом и поливается вареньем или горячим шоколадом.

Австралийский веджимайт с хлебом

В Австралии любят подавать тосты с пастой веджимайт, которая готовится из дрожжевого экстракта из остатков пивного сусла, смешанного с овощами, солью и специями. Паста имеет довольно специфический горьковато-солёный вкус. Также в этой стране есть сладкий вариант – эльфийский хлеб, когда кусочки тостов смазывают сливочным маслом и посыпают разноцветным драже.

Испанский пан кон

Испанцы предпочитают есть тосты со свежими помидорами и оливковым маслом. Эту закуску можно заказать в любом испанском быстро или ресторане.

Итальянская феттунта

В Италии для приготовления брускетты тонко нарезанный злеб поджаривают до хрустящей корочки, еще теплым его натирают чесноком, посыпают морской солью и смазывают оливковым маслом.

Сингапурский и малайзийский тост кая

В этих странах тосты подаются поджаренные с двух сторон на гриле. Между ними идет слой варенья кая из кокоса и яиц и кусочек сливочного масла. Таким сэндвичем принято перекусывать в любое время дня.

Марокканский тост с мёдом

В Марокко все блюда максимально просты. Не исключение и тосты – для них хлеб обжаривают на сливочном масле и смазывают мёдом. Затем тосты обжаривают ещё раз, чтобы сахар карамелизировался. Получается незамысловатое, но очень вкусное блюдо.

Шведский скаген

Тост в Швеции имеет свое название в честь рыбного порта в северной Дании, придумал его в 1958 году шведский ресторатор Туре Вретман. Для этого тосты обжаривают на сливочном масле и выкладывают сверху салат из креветок, майонеза, зелени и специй.

Аргентинские дульсе де лече

В Аргентине готовят сладкий соус из карамелизированного сгущённого молока и подают с тостами. Этот соус также используется как начинка для печенья, пирогов и другой выпечки.

Индийский бомбейский тост

Здесь едят тосты на манер французов – пропитанные большим количеством масла. Но вместо ягод и варенья, тут добавляют куркуму и чёрный перец.

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