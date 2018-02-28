Многие китайские граждане ответили особым образом на заявление в воскресенье о том, что Коммунистическая партия Китая может избавиться от президентских ограничений — путем размещения изображений Винни-Пуха в социальных сетях.

Карикатуры нацелены на Си Цзиньпина, который может оставаться у власти на протяжении десятилетий и потенциально прокладывает путь к правлению одного человека, которого Китай не видел со времен Мао Цзэдуна.

Шутка в том, что Винни-Пух, вымышленный живой плюшевый мишка, созданный английским автором А. А. Милн, выглядит поразительно похожим на Си, предположительно потому, что оба они несколько пухлые. Критики китайского лидера часто используют характер мультфильма в уничижительном отношении.

Мем начал вертеться в китайских и западных социальных сетях, когда Си стал президентом в 2013 году.

Одно изображение показало, что Винни Пух обнимает большой горшок с медом со словами «Мудрость маленького медведя Винни-Пуха» на китайском языке и «Найдите то, что любите и придерживайтесь» на английском языке. Еще одно изображение показало скриншот из эпизода, в котором показан медведь с короной и другими королевскими регалиями.

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