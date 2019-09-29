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Сообщение с Крымом не возобновляется – министр инфраструктуры Украины
29.09.2019 18:32
Речь идет о перевозках пассажиров со станций на КПВВ Чонгар и Каланчак по территории Украины, а не через административную границу с Крымом.  

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Власти Украины не намерены возобновлять транспортное сообщение с аннексированным Крымом. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook в воскресенье, 29 сентября.

"По поручению президента Украины завершается строительство КПВВ Чонгар и Каланчак. Рядом с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины, повторю – украинские перевозчики исключительно по Украине", – подчеркнул министр.

По словам министра, речь не идет о возобновлении каких-либо рейсов в/из Крыма, который сейчас контролируется российскими войсками. "Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции у КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше по Украине. Кто хотя раз был на Чонгаре, а не борется за освобождение Крыма исключительно с дивана в Facebook, поймет", – отметил Криклий и напомнил, что "Крым – это Украина".

Ранее сообщалось со ссылкой на Владислава Криклия, что на административной границе с Крымом после обустройства пропускных пунктов Чонгар и Каланчак запустят легальные пассажирские перевозки.


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