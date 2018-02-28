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|КНДР заявила о намерении отправить своих спортсменов на Паралимпийские игры-2018
|28.02.2018 07:19
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Официальные лица из Северной и Южной Кореи встретились во вторник в деревне вдоль сильно укрепленной границы, чтобы обсудить вопросы логистики для Паралимпийских игр, которые начинаются 7 марта.
Руководители Южной Кореи рассматривают участие Пхеньяна в Играх как ключ к снижению напряженности на полуострове и, вероятно, к дипломатическим переговорам по ядерной программе Севера.
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