Официальные лица из Северной и Южной Кореи встретились во вторник в деревне вдоль сильно укрепленной границы, чтобы обсудить вопросы логистики для Паралимпийских игр, которые начинаются 7 марта.

Руководители Южной Кореи рассматривают участие Пхеньяна в Играх как ключ к снижению напряженности на полуострове и, вероятно, к дипломатическим переговорам по ядерной программе Севера.

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