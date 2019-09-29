Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Укрзализныцю планируют разделить на три компании. Криклий в интервью Радио Свобода отметил, что правительство вместе с Верховной Радой разрабатывает соответствующий законопроект, передает Корреспондент.

Один оператор будет отвечать за доступ к инфраструктуре. За всю сеть, за электрификацию, заниматься капитальными вложениями в поддержку, эксплуатацию, развитие сети.

Второй оператор будет заниматься убыточными и проблемными пассажирскими перевозками. И третий - грузовыми перевозками, которые генерируют прибыль для государства. Руководство "Укрзализныци" также разделится на три должности.

Напомним, "Укрзализныця" в 2019 году планирует приобрести три тысячи ремней безопасности для пассажиров верхних полок.





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