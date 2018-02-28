Рим не был построен за один день, и он не был построен для снега.

Фактически, итальянская столица видела снег за последние 33 года только один раз.

Вот когда показатели на термометрах в Ватикане опустились ниже нуля, шокированные священники и монахини, начали застревать в снегу. По словам REUTERS вызвали даже армию, чтобы помочь очистить римские улицы .

Но римляне не единственные, кто дрожит в своих холодных сапогах. По всей Европе на этой неделе люди сталкиваются с потоками холодного воздуха, так как так называемый «Зверь с Востока» перемещается по всей Европе, что приводит к сильной, экстремальной погоде, как в Сибири.

Ученые отмечают, что все это является частью тревожной тенденции: поток полярных струй в последнее время действует странно, и на Северном полюсе на самом деле сейчас теплее, чем в некоторых частях Европы на этой неделе.

Метеоролог Эрик Холфаус назвал его «шокирующим признаком ускоряющейся планетарной лихорадки нашей планеты».

Средняя низкая температура в феврале должна составлять 3,5 градуса Цельсия, тогда как, как сообщает Всемирная метеорологическая ассоциация, высокая, как правило, около 13 градусов Цельсия.

Reuters сообщает, что более четырех дюймов снега упало за четыре часа в аэропорту.

На борту папского самолета в сентябре папа сказал, что политики имеют «моральную ответственность», чтобы внести свой вклад в борьбу с изменчивыми температурами планеты, которые являются следствием парниковых газов, выделяющихся при сжигании ископаемых видов топлива людьми.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира