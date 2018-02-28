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|Рим впервые за 33 года засыпало снегом — появились впечатляющие снимки
|28.02.2018 07:51
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Рим не был построен за один день, и он не был построен для снега.
Фактически, итальянская столица видела снег за последние 33 года только один раз.
Вот когда показатели на термометрах в Ватикане опустились ниже нуля, шокированные священники и монахини, начали застревать в снегу. По словам REUTERS вызвали даже армию, чтобы помочь очистить римские улицы .
Но римляне не единственные, кто дрожит в своих холодных сапогах. По всей Европе на этой неделе люди сталкиваются с потоками холодного воздуха, так как так называемый «Зверь с Востока» перемещается по всей Европе, что приводит к сильной, экстремальной погоде, как в Сибири.
Ученые отмечают, что все это является частью тревожной тенденции: поток полярных струй в последнее время действует странно, и на Северном полюсе на самом деле сейчас теплее, чем в некоторых частях Европы на этой неделе.
Метеоролог Эрик Холфаус назвал его «шокирующим признаком ускоряющейся планетарной лихорадки нашей планеты».Римские температуры обычно никогда не опускаются ниже нуля. Древний Колизей виден во время сильного снегопада рано утром в Риме, Италия, 26 февраля 2018 года. REUTERS / Remo Casilli
Средняя низкая температура в феврале должна составлять 3,5 градуса Цельсия, тогда как, как сообщает Всемирная метеорологическая ассоциация, высокая, как правило, около 13 градусов Цельсия.Но в понедельник температура в городе упала до -7 градусов Цельсия.
Reuters сообщает, что более четырех дюймов снега упало за четыре часа в аэропорту.Жизнь в городе остановилась, закрыты школы, жителей призвали оставаться дома. Статуя Святого Петра изображена во время сильного снегопада на площади Святого Петра в Ватикане 26 февраля 2018 года REUTERS / Макс РоссиВ последний раз город видел настоящий снег в 2012 году, впервые в Риме почти за три десятилетия. Люди гуляют во время сильного снегопада на Площади Максимуса в Риме, Италия 26 февраля 2018 года REUTERS / Яра Нарди«Этот холодный период может стать риском для жизни уязвимых людей, подверженных холоду», — сказала ВМО. Холодные порывы ветра не мешали этим туристам останавливаться, чтобы сфотографироваться. И этот священник не мог устоять перед редким шансом бросить снежку на площади Святого Петра в Ватикане. Другие священники просто восхищались необычайным зрелищем. Аномально холодные европейские температуры являются одним из показателей того, что климат в мире в хаосе. Мужчина делает снеговика во время сильного снегопада на площади Святого Петра в Ватикане 26 февраля 2018 годаПапа Фрэнсис недавно сказал: «Те, кто отрицает это, должны идти к ученым и спрашивать их. Они говорят очень четко». Папа также сказал: «История будет судить» тех, кто не принимает меры по изменению климата.
На борту папского самолета в сентябре папа сказал, что политики имеют «моральную ответственность», чтобы внести свой вклад в борьбу с изменчивыми температурами планеты, которые являются следствием парниковых газов, выделяющихся при сжигании ископаемых видов топлива людьми.Источник