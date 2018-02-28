За принятие в целом соответствующего законопроекта №6298 проголосовали 240 депутатов.

В частности, такое право предоставляется и лицам, принимавшим непосредственное участие в АТО в составе добровольческих формирований, которые в дальнейшем были включены в состав Вооруженных сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов.

С этой целью депутаты внесли изменения в законы «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», «О профессионально-техническом образовании», «Об охране детства», «О высшем образовании».

На сегодняшний день такое право имеют только военнослужащие (резервисты, военнообязанные) и работники Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции.

В соответствии с действующими нормами, государство обеспечивает государственную целевую поддержку для получения профессионально-технического и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях участникам боевых действий, указанным в пункте 19 части первой статьи 6 закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», и детям, в том числе детям, которые учатся на дневной форме обучения в профессионально-технических и высших учебных заведениях, — до окончания учебных заведений, но не дольше чем до достижения этими детьми 23 лет.

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