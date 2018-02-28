Об этом в своем Facebook сообщил благотворительный фонд помощи армии «Вернись живым», ссылаясь на источник между украинских разведчиков.

«На передовую заехали новые наемники оккупантов. По данным украинских разведчиков, в районе Бахмутской трассы работают снайперы из Сербии. Есть также информация, что на их руках уже есть кровь наших военных», — говорится в сообщении.

Группа сербских снайперов воюет в районе 31-го блокпоста ВСУ, отметил собеседник.

«Они заехали пару недель назад. Имеем информацию, что это именно сербы. В декабре прошлого года эта группа уже работала в Донецкой и Луганской областях», — рассказал он.

По словам военного, на совести наемников из Сербии только в Донецкой области могут быть жизни шестерых солдат Украины.

«Не могу раскрывать подробности, но наемники уже отвечают и будут дальше нести ответственность за пролитие крови на нашей земле», — подытожил разведчик.

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