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|28.02.2018 08:47
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Об этом в своем Facebook сообщил благотворительный фонд помощи армии «Вернись живым», ссылаясь на источник между украинских разведчиков.
«На передовую заехали новые наемники оккупантов. По данным украинских разведчиков, в районе Бахмутской трассы работают снайперы из Сербии. Есть также информация, что на их руках уже есть кровь наших военных», — говорится в сообщении.
Группа сербских снайперов воюет в районе 31-го блокпоста ВСУ, отметил собеседник.
«Они заехали пару недель назад. Имеем информацию, что это именно сербы. В декабре прошлого года эта группа уже работала в Донецкой и Луганской областях», — рассказал он.
По словам военного, на совести наемников из Сербии только в Донецкой области могут быть жизни шестерых солдат Украины.
«Не могу раскрывать подробности, но наемники уже отвечают и будут дальше нести ответственность за пролитие крови на нашей земле», — подытожил разведчик.Источник