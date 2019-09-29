Об этом сообщил военный комиссар Киевского городского военного комиссариата полковник Сергей Клявлин, передает ZN.ua.

"Нами передано в Национальную полицию 34 тысячи 930 дел, для того чтобы их (призывников — ред.) разыскали, а при необходимости внесли в Единый список досудебных расследований. Это те люди, которые систематически уклоняются от призыва на срочную военную службу", — отметил он.

"Явка на призывные пункты традиционно остается крайне низкой. Сознание граждан крайне низкое. Многие киевляне уклоняются всеми возможными и невозможными способами", — признал офицер.

По словам Клявлина, сейчас полиция открыла четыре уголовных производства против граждан, которые длительное время уклонялись от призыва.

Напомним, 1 октября начинается очередной призыв на срочную военную службу граждан от 20 до 27 лет. Призыву на срочную службу в Киеве подлежит 53 тысячи 133 человека.

Сейчас повестки вручили 37 тысячам 629 лицам. Они должны явиться в военный комиссариат, пройти медицинскую комиссию и, согласно результатам осмотра и отбора, проследовать в соответствующие учебные центры.

При этом только в Киеве планируют призвать 634 человека, из которых в Вооруженные силы Украины будут привлечены 407 человек, в Национальную гвардию — 160, в Госпогранслужбу — 39, в Государственную специальную службу транспорта — 28.

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