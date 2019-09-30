Текст поздравления опубликован на сайте главы государства.

"Примите сердечные поздравления по случаю Рош ха-Шана - Нового 5780. Для еврейской общины эти праздничные дни становятся временем духовного осмысления, добрых дел и настраивания на праведную жизнь в году следующем. На судьбы украинцев и евреев выпало много испытаний. Но трагические события истории сделали всех нас сильнее и милосерднее. Ибо удалось сохранить не только свою национальную идентичность и самобытную культуру, но и получить государственную независимость", - говорится в поздравлении.

Президент поблагодарил еврейскую общину Украины за активное участие в общественной жизни страны.

"Верю, что мы объединены общей целью - жить в свободной, мирной, демократической и высокоразвитой Украине. Желаю всем крепкого здоровья и согласия в семьях. Счастливого и сладкого Нового года!" - говорится в поздравлении.

Как известно, Рош ха-Шана - «голова года» - Новый год всех, кто исповедует иудаизм, в частности евреев. Это день, с которого для представителей этой религии начинается суд над всем созданным. Особое значение праздник имеет для таких представителей течения иудаизма как хасиды. Новый год по иудейскому календарю будут встречать в период с 29 сентября по 1 октября. Ежегодные культовые мероприятия по случаю празднования дней Рош ха-Шана будут проходить на могиле цадика Нахмана в Умани Киевской области и в помещении местной синагоги. В Умань прибыли тысячи хасидов.

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