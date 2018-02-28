В среду, 28 февраля, близко от Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький Арсенал», где проходила пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко, заметили снайперов.

Соответствующие снимки сделал фотокорреспондент «Апострофа».

Отмечается, что снайперы с шевронами «Контрснайперская служба. УГО Украины. «Гром» были замечены у вторых от центрального входа ворот в запас по направлению в сторону метро «Арсенальная».

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