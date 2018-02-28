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|Возле места, где происходила пресс-конференция Порошенко, были замечены снайперы (фото)
|28.02.2018 19:35
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В среду, 28 февраля, близко от Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький Арсенал», где проходила пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко, заметили снайперов.
Соответствующие снимки сделал фотокорреспондент «Апострофа».
Отмечается, что снайперы с шевронами «Контрснайперская служба. УГО Украины. «Гром» были замечены у вторых от центрального входа ворот в запас по направлению в сторону метро «Арсенальная».
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