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|В британском зоопарке родился один из редчайших видов — черный носорог (фото)
|28.02.2018 19:50
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Черные носороги находятся на грани вымирания. За последние сто лет в результате охоты и браконьерства их численность сократилась с 850 тысяч до пяти тысяч особей. К тому же эти животные практически не размножаются в неволе. Поэтому рождение новых носорогов — всегда событие.
В конце января дар сотрудникам парка дикой природы Порт Лим в графстве Кент на юго-востоке Великобритании принесла самка по кличке Солио. Она родила детеныша весом 32 килограмма. Спустя месяц малышку показали публике. «Она здоровая, сильная, уже хочет играть и исследовать мир», — рассказывает журналистам глава секции носорогов Поль Бир.
Парк дикой природы Порт Лим находится под патронажем принца Уильяма. В 2012 году наследник британского престола вместе с сотрудниками заповедника выпустил трех черных носорогов в дикую природу. Сейчас они живут в национальном парке в Танзании. Сможет ли новорожденная малышка увидеть Африку — пока неясно. Она еще слишком мала, чтобы сотрудники парка могли делать выводы. Но и на территории Порт Лим ей может быть вполне комфортно — это самый большой парк на территории Великобритании с 700 редкими и исчезающими видами и крупнейшей колонией черного носорога за пределами Африки.
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