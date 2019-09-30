Об этом сообщает КП «Киевпастранс».

"С 30 сентября движение трамваев № 1, № 3 и троллейбусов № 27К будет восстановлено. Движение автобусов № 3Т и № 4 будет закрыто", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 28 сентября движение трамваев № 2 закрыто. Вместо них будут курсировать автобусы № 2Т по маршруту: Михайловская Борщаговка – Кольцевая дорога: ул. Симиренко – б-р Кольцова –ул. Литвиненко-Вольгемута – ул. Зодчих – просп. Леся Курбаса, в обратном направлении – просп. Леся Курбаса – ул. Владимира Покотило – б-р Кольцова – ул. Симиренко.

Как сообщалось, 22 июня было отменено движение скоростного трамвая с Борщаговки в связи с капитальным ремонтом путепровода на соединении проспектов Комарова и Леся Курбаса.





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