Відео з українських позицій біля Красногорівки: «Звісно, ми будемо й надалі боронити свою землю»
30.09.2019 09:23
30 сентября
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30.09.2019
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Метки: война, Донбасс, Красногоровка, передовая, ЗСУ.
30 сентября
На позиціях біля Красногорівки тиша оманлива. в будь-який момент може початися обстріл. Напередодні ввечері снайпер убив українського солдата в Мар'їнці, що зовсім поруч. У відповідь, снайперські позиції були знищені. Це призвело до невеликого загострення на даній ділянці. Українські військові тримають фронт і готуються до настання холодів.