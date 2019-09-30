 Відео з українських позицій біля Красногорівки: «Звісно, ми будемо й надалі боронити свою землю» - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Відео з українських позицій біля Красногорівки: «Звісно, ми будемо й надалі боронити свою землю»
30.09.2019 09:23
30 сентября RSS PDA Mobile Facebook
 
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    30.09.2019 18 Метки:  война, Донбасс, Красногоровка, передовая, ЗСУ.

    30 сентября

    На позиціях біля Красногорівки тиша оманлива. в будь-який момент може початися обстріл. Напередодні ввечері снайпер убив українського солдата в Мар'їнці, що зовсім поруч. У відповідь, снайперські позиції були знищені. Це призвело до невеликого загострення на даній ділянці. Українські військові тримають фронт і готуються до настання холодів.

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