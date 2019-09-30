30 сентября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Начало октября принесет в Украину тепло и дожди • В столице возобновляется движение трамваев №1 и №3 • Зеленский поздравил иудеев с Новым 5780 годом • Укрзализныцю разделят на три части • Сообщение с Крымом не возобновляется – министр инфраструктуры Украины • Вкусная география: с чем едят тосты в разных странах мира • В Украине на понедельник объявили штормовое предупреждениевсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: война, Донбасс, Красногоровка, передовая, ЗСУ. 30 сентября 18война, Донбасс, Красногоровка, передовая, ЗСУ. На позиціях біля Красногорівки тиша оманлива. в будь-який момент може початися обстріл. Напередодні ввечері снайпер убив українського солдата в Мар'їнці, що зовсім поруч. У відповідь, снайперські позиції були знищені. Це призвело до невеликого загострення на даній ділянці. Українські військові тримають фронт і готуються до настання холодів. Фоторепортажи Популярные теги ВСУ, беспорядки, корабли, Верховная Рада, выборы, полиция, церковь, фотоконкурсы, Порошенко, спорт, кошки, солдат, ЗСУ, война, бизнес, дизайн, экология, культура, женщины, зима, Сергей Смоленцев, учения, НАТО, ВМС, политика, уикенд, стихийные бедствия, милиция, #Євромайдан, парады, Одесса, путешествия, город, фестивали, Путин, США, технологии, концерты, досуг, катастрофы, мир, дети, общество, Саакашвили, музыка, суд, Россия, Шахтер, митинги, фотография, мотоциклы, марш, животные, архитектура, пейзажи, туризм, акции, цирк, Нацгвардия, военная техника, столкновения, футбол, Львів, живопись, соревнования, Дмитрий Дятлов, АТО, выставки, самолеты, автомобили, Динамо, Киев, праздники, знаменитости, фотопроект, Донбасс, традиции, авиация, люди, вера, искусство, мода, тест-драйв, аннексия Крыма, Карпаты, Олимпиада, оккупация, природа, история, юмор, политики, Александр Зубко, фотоподборки, джаз, Львов, Майдан, портрет, транспорт, протесты, заводы Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис ВСУ, беспорядки, корабли, Верховная Рада, выборы, полиция, церковь, фотоконкурсы, Порошенко, спорт, кошки, солдат, ЗСУ, война, бизнес, дизайн, экология, культура, женщины, зима, Сергей Смоленцев, учения, НАТО, ВМС, политика, уикенд, стихийные бедствия, милиция, #Євромайдан, парады, Одесса, путешествия, город, фестивали, Путин, США, технологии, концерты, досуг, катастрофы, мир, дети, общество, Саакашвили, музыка, суд, Россия, Шахтер, митинги, фотография, мотоциклы, марш, животные, архитектура, пейзажи, туризм, акции, цирк, Нацгвардия, военная техника, столкновения, футбол, Львів, живопись, соревнования, Дмитрий Дятлов, АТО, выставки, самолеты, автомобили, Динамо, Киев, праздники, знаменитости, фотопроект, Донбасс, традиции, авиация, люди, вера, искусство, мода, тест-драйв, аннексия Крыма, Карпаты, Олимпиада, оккупация, природа, история, юмор, политики, Александр Зубко, фотоподборки, джаз, Львов, Майдан, портрет, транспорт, протесты, заводыВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи На позиціях біля Красногорівки тиша оманлива. в будь-який момент може початися обстріл. Напередодні ввечері снайпер убив українського солдата в Мар'їнці, що зовсім поруч. У відповідь, снайперські позиції були знищені. Це призвело до невеликого загострення на даній ділянці. Українські військові тримають фронт і готуються до настання холодів. 30.09.2019



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