Водолаз плавает под затонувшим кораблем в заливе близ Саранды, Албания. (AP Photo / Елена Бекаторос)

После сообщений о том, что кости моряков были свалены в мелкую могилу в Индонезии, официальные лица начали раскопки трех объектов, включая кладбище близко от портового города Брондонг в Восточной Яве, сообщает локальный полицейский.

Поиски начались почти через 76 лет с тех пор, как эти солдаты погибли в битве в Явском море.

Десятки британских, американских, австралийских, голландских и японских военных кораблей оставались разбросанными по морскому дну, и многие из них исчезли в последние годы, когда спасатели принялись за работу.

Действительно, рабочие в порту Брондун, которые указали властям на участки, говорят, что они заключили контракты на разбор военных кораблей в период с 2014 по 2016 год. Они сказали полиции, что обнаружили кости, по крайней мере, на одном судне, которое должно было быть демонтировано, но они не знали, что это военный корабль того времени.

Работники признались, что хоронили некоторые кости и бросали в океан останки.

Между тем, родственники матросов призывают к более суровым наказаниям для тех, кто осквернил военные захоронения.

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