Деловые Сводки
- Синоптики предупредили об особенностях последнего дня сентября
- На западе Африки массово выбросились на берег более ста дельфинов
- Відео з українських позицій біля Красногорівки: «Звісно, ми будемо й надалі боронити свою землю»
- Начало октября принесет в Украину тепло и дожди
- В столице возобновляется движение трамваев №1 и №3
|На западе Африки массово выбросились на берег более ста дельфинов
|30.09.2019 09:59
|
Об этом сообщает Independent.
«Более 130 дельфинов погибли в результате необъяснимого массового выброса на западноафриканском пляже», - говорится в сообщении.
На остров Боа-Вишта, что в западноафриканском государстве Кабо-Верде, 27 сентября около 200 дельфинов выбросились на берег. Местным жителям и туристам удалось затащить некоторых особей в воду, однако многие выбросились обратно на сушу.
Согласно местным СМИ, были захоронены 136 дельфинов.
Власти островов попросили ветеринаров из Испании провести тесты и выяснить, почему млекопитающие совершили массовый суицид.