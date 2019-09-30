Об этом сообщает Independent.

«Более 130 дельфинов погибли в результате необъяснимого массового выброса на западноафриканском пляже», - говорится в сообщении.

На остров Боа-Вишта, что в западноафриканском государстве Кабо-Верде, 27 сентября около 200 дельфинов выбросились на берег. Местным жителям и туристам удалось затащить некоторых особей в воду, однако многие выбросились обратно на сушу.

Согласно местным СМИ, были захоронены 136 дельфинов.

Власти островов попросили ветеринаров из Испании провести тесты и выяснить, почему млекопитающие совершили массовый суицид.

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