На Земле есть много мест, где вы можете регулярно слышать возгласы людей, которые не могут получить хороший сигнал сети. Надеемся, мобильные операторы в конечном итоге это исправят, но Vodafone явно немного отвлечен, поскольку он готовится создать сеть 4G на Луне.

Миссия для установки 4G на Луне возглавляется немецкими учеными, чья цель состоит в том, чтобы сбить стоимость проведения исследований в космосе. PTScientists уже разработал космический корабль, способный переносить 100 кг полезной нагрузки на Луну. Часть этой полезной нагрузки в следующем году станет космической сетью весом менее мешка с сахаром, разработанным Nokia вместе с Vodafone. Audi также участвует в получении этой первой частной высадки на Луне.

Причина того, зачем сеть 4G устанавливается на Луну, — это передача данных. Два лунных вездехода от Audi также будут приземляться там и намерены изучить NASA Apollo 17. Вездеходы будут снимать видеоматериал в HD-качестве и научные данные, которые могут быть переданы с использованием базовой станции 4G на Землю. Сеть также позволит вездеходам легко общаться друг с другом.

Nokia Bell Labs создаст «космическую ультракомпактную сеть», которая, как ожидается, станет самой легкой из когда-либо созданных, весом менее одного килограмма. Vodafone ожидает, что он будет транслировать 4G с частотой 1800 МГц и будет способен транслировать HD-видео в прямом эфире. Ожидается, что задача начнется в 2019 году с использованием ракеты SpaceX Falcon 9 с мыса Канаверал.

В прошлом году Китай и Европа вели переговоры о строительстве лунной базы, и можно быть уверенными, что они с радостью присоединятся в уже действующую сеть 4G.

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