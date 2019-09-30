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|Синоптики предупредили об особенностях последнего дня сентября
|30.09.2019 10:17
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"30 сентября в западных, днем местами и в северных областях порывы ветра 15-20 м / с, на высокогорье Карпат 25-30 м / с", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что в южной части, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.