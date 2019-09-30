Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.

Согласно результатам экзит-пола, партия набирает 39% голосов - на 5% больше, чем показывали последние соцопросы. Лидер партии Себастиан Курц, которому будет поручено президентом формировать коалицию, конечно, снова возвращается в кресло канцлера.

На втором месте находится левоцентристская "Социал-демократическая партия Австрии" (SPÖ) с 23% голосов. Этот результат худший в истории партии (на предыдущих выборах в 2017 SPÖ набрала 26,9%).

На третьем месте оказалась правопопулистская и пророссийская "Австрийская партия свободы" (FPÖ) с 17%. Этот результат меньше, чем прогнозировалось (20%), и гораздо меньше, чем в 2017 году (26%.)

Также проходит в нижнюю палату парламента либеральная партия "Новая Австрия" (NEOS), которая набирает 8% (на выборах 2017 года было 5,3%).

Небольшая оппозиционная партия "Список Пильца" (JETZT), которая была в парламенте предыдущего созыва, не повторяет результат предыдущих выборов 2017 года, набирая 2%.

Зато в парламент возвращается партия "Зеленые", которая на прошлых выборах не преодолела 4% проходной барьер, набрав 3,8%. На нынешних досрочных выборах "Зеленые" получают 12%.

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