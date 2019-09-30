Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Государственный и гарантированный государством внешний долг на конец августа составил 1,251 трлн грн (60,51% от общей суммы) или $49,57 млрд, государственный и гарантированный государством внутренний долг - 816,26 млрд грн (39,49%) или $32,35 млрд.

«В течение августа 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 0,51 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг уменьшился на $0,5 млрд», — говорится в сообщении.

Напомним, согласно проекту госбюджета на 2020 год, платежи по госдолгу вырастут на 20,7 млрд грн — до 438,1 млрд грн. Из них обслуживание — 145,2 млрд грн, погашение — 292,9 млрд грн.

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