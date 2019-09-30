|Блюдо дня: легендарные крылышки «Баффало»
|30.09.2019 12:45
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Рецепт этих куриных крылышек появился в США в 1964 году в баре Anchor, в городке Баффало. Там придумали оригинальный острый соус с кайенским перцем и обжарили в нём крылышки.
Ингредиенты:
- куриные крылышки – 10 штук
- сливочное масло – 70 грамм
- томатная паста – 50 грамм
- острый соус Табаско – 2 столовые ложки
- мука – 2 столовые ложки
- кайенский перец – чайная ложка
- паприка – чайная ложка
- соль – чайная ложка
- черный молотый перец – половина чайной ложки
- чесночный порошок – половина чайной ложки
- растительное масло – по вкусу.
Приготовление:
1. Промойте крылышки, можно удалить кожицу.
2. Разрежьте каждое крыло по суставу на две части.
3. Смешайте муку, паприку, кайенский перец и соль.
4. Обваляйте в этой панировке крылья и выложите их на противень, застелённый пекарской бумагой и сбрызнутый растительным маслом.
5. Готовьте крылышки в духовке 10-20 минут при температуре 180 градусов.
6. В небольшом сотейнике смешайте томатную пасту, острый соус и сливочное масло. Поперчите, добавьте чеснок.
7. Держите соус на среднем огне, постоянно помешивая, пока масло не растает.
8. Достаньте крылышки из духовки, щедро обмажьте приготовленным соусом и верните в духовой шкаф ещё на 5–10 минут.
9. Подавайте крылышки «Баффало» горячими, с овощами и соусами.