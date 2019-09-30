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Блюдо дня: легендарные крылышки «Баффало»
30.09.2019 12:45
Приготовить куриные крылышки довольно легко. Это мясо доступно, стоит недорого, а удачный маринад и метод обработки может помочь приготовить его очень вкусно. Куриные крылышки «Баффало» — это целый ритуал, который подойдет для большой компании.

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Рецепт этих куриных крылышек появился в США в 1964 году в баре Anchor, в городке Баффало. Там придумали оригинальный острый соус с кайенским перцем и обжарили в нём крылышки.

Ингредиенты:

куриные крылышки – 10 штук

- сливочное масло – 70 грамм

- томатная паста – 50 грамм

- острый соус Табаско – 2 столовые ложки

- мука – 2 столовые ложки

- кайенский перец – чайная ложка

- паприка – чайная ложка

- соль – чайная ложка

- черный молотый перец – половина чайной ложки

- чесночный порошок – половина чайной ложки

- растительное масло – по вкусу.

Приготовление:

1. Промойте крылышки, можно удалить кожицу.

2. Разрежьте каждое крыло по суставу на две части.

3. Смешайте муку, паприку, кайенский перец и соль.

4. Обваляйте в этой панировке крылья и выложите их на противень, застелённый пекарской бумагой и сбрызнутый растительным маслом.

5. Готовьте крылышки в духовке 10-20 минут при температуре 180 градусов.

6. В небольшом сотейнике смешайте томатную пасту, острый соус и сливочное масло. Поперчите, добавьте чеснок.

7. Держите соус на среднем огне, постоянно помешивая, пока масло не растает.

8. Достаньте крылышки из духовки, щедро обмажьте приготовленным соусом и верните в духовой шкаф ещё на 5–10 минут.

9. Подавайте крылышки «Баффало» горячими, с овощами и соусами.



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