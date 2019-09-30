Об этом сообщает Радио Свобода.

«Министерство обороны Словакии сообщило, что во время учебного полета поздно вечером 28 сентября разбился советский военный самолет MиГ-29, который был на балансе ВВС страны. По данным словацкого Минобороны, пилот катапультировался, его госпитализировали в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, авария произошла примерно в 100 километрах восточнее столицы Братиславы, близко города Нитра.

Пока не будет завершено расследование причин аварии, власти решили приостановить полеты MиГ-29.

Первый военный самолет F-16 планируют доставить в Словакию до 2022 года.

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