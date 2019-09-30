А врач-терапевт Гален разработал на основе райского фрукта специальную диету для атлетов-олимпийцев. По его мнению, это один из лучших источников энергии, способный быстро восстановить силы, снять переутомление и перегрузки.

Чем замечателен инжир

Едва ли не самое главное полезное свойство инжира заключается в том, что он содержит множество пектина – растворимой клетчатки. Когда волокна пектинов проходят через пищеварительную систему, они словно шваброй выметают весь холестерин из вашего организма. По этой причине инжир очень полезен для диабетиков. Вообще, Американская Ассоциация Диабета рекомендует есть как можно больше инжира при сахарном диабете, поскольку этот плод помогает уменьшить количество инсулина в крови, который входит в состав практически всех инъекций от сахарного диабета. Также инжир благодаря высокому содержанию калия помогает контролировать уровень сахара в крови. Листья инжира также обладают антидиабетическими свойствами.

Свежий и сушеный инжир содержат фенол и жирные кислоты омега-3 и омега-6, которые снижают риск появления ишемической болезни сердца. Наличие определенных волокон в инжире помогает вывести из организма вещества, вызывающие образование раковой опухоли – конкретно инжир отдельно полезен для профилактики рака толстой кишки. Помимо этого, инжир эффективен и для профилактики рака груди, что актуально для женщин двадцать первого века.

О пользе фиговых листьев

Полезные свойства инжира (его еще издревле называют фигой) не ограничиваются только плодами. В 2016 исследование определило, что фикусин — экстракт из листьев инжира — повышает чувствительность к инсулину и обладает другими противодиабетическими свойствами. А 2003 году ученые пришли к выводу, что экстракт инжира может помогать лечению диабета, нормализуя уровень жирных кислот в крови и витамина Е.

Инжир для красоты

Кстати, влажный инжир можно использовать для создания питательной, богатой антиоксидантами маски для лица. Просто растирайте инжир и наносите на лицо круговыми движениями. Добавьте 1 столовую ложку йогурта для дополнительного увлажнения. Оставьте маску на 10 —15 минут и тщательно смойте теплой водой.

Инжир - для любви

Инжир – очень эффективно средство против сексуальной слабости. Достаточно замочить 2-3 плода инжира в стакане молока, оставить на ночь, а утром выпить молоко и съесть инжир – количество сексуальной энергии ощутимо возрастет. Поэтому инжир особенно полезен для мужчин, причем как для мужчин в возрасте, так и для более молодых мужчин.

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