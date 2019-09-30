В России возбуждены тысячи уголовных дел против украинцев, которых задержали незаконно и которым предложили выбирать между тюрьмой и службой в «армии» «ЛДНР».

Об этом сайту «Сегодня» рассказал брат экс-узника Кремля Евгения Панова правозащитник Игорь Котелянец.

По его словам, общественная организация «Объединение родственников, политических заключенных Кремля», которую он возглавляет, работает исключительно с политическими заключенными. Но при этом организация получает много информации о случаях неполитических арестов в РФ.

«Есть дела – их тысячи – против украинцев, которых также задержали незаконно, но в рамках другой специфики. Например, в рамках торговли людьми. В рамках вербовки какой-то» - говорит Котелянец.

Правозащитник рассказал, что одной из распространенных схем “отлова“ украинцев в РФ является привлечение их к распространению наркотиков с целью последующего ареста:

«Схема работает следующим образом: россияне размещают в метро в Киеве объявление о том, что требуются курьеры на большую зарплату. Когда люди приезжают в РФ, оказывается, что нужно делать «раскладки» наркотиков. Кому-то об этом даже не говорят: дают пакет, человек везет его. Если человек отказывается, ему начинают угрожать и уже никуда не отпускают. И есть факты, что после ареста предлагали сотрудничество: или ты едешь воевать в «ЛНР-ДНР», или получаешь максимальный срок, – отметил Котелянец.

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