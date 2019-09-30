Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Уманского городского совета.

"По состоянию 30 сентября 2019 года в город Умань прибыло 26862 брацлавские хасиды из 8 стран, в том числе 2240 детей и 11 женщин", - говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что паломники прибыли 897 транспортными средствами, в т.ч. 303 - автобусами, 571 - микроавтобусом, 23 - на легковых автомобилях.

Брацлавские хасиды традиционно массово приезжают осенью в Умань, чтобы отметить наступление иудейского Нового года у места захоронения цадика Нахмана.

В этом году празднование Рош а-Шана длится с 29 сентября по 1 октября.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира