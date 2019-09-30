Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"Днем в западных, северных, кое-где в центральных областях дожди, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных, днем кое-где и в северных областях порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в понедельник температура воздуха составит 17-22°, на юге страны и Винницкой области кое-где 25°.

1 октября будет облачно с прояснениями, в большинстве областей временами дождь, лишь днем на Правобережье без осадков; ветер западный, 7-12 м/с, кое-где порывы 15-20 м/с; температура ночью 9-14°, днем 12-17°; в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 17-22°.

2 октября переменная облачность, без осадков; ветер южный, 5-10 м/с; температура ночью 7-12°, днем 19-24°.

3-4 октября в западных, северных и центральных областях кое-где небольшой дождь, днем 3 октября умеренные дожди, на остальной территории без осадков.

Температура в западных областях ночью 3 октября 8-13°, 4 октября 4-9° тепла, днем 10-16°; на остальной территории 3 октября ночью 9-14°, в восточных областях 5-8° тепла, днем 16-22°, на юге до 27°, 4 октября понижение температуры на 5-8°.

30 сентября по Киеву будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь во второй половине дня дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем около 20°.

По области также облачно с прояснениями. Без осадков, лишь во второй половине дня дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°.

1 октября облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без осадков; ветер западный, 7-12 м/с, кое-где порывы 15-18 м/с; температура ночью 9-14°, днем 12-17°.

2 октября переменная облачность, без осадков; ветер южный, 5-10 м/с; температура ночью 7-12°, днем 19-24°.

Днем 3 октября умеренный дождь.

Температура 3 октября ночью 9-14°, днем 16-21°; 4 октября понижение температуры на 5-8°.

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