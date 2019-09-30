Як їм вдається постійно тримати себе в тонусі і навіть в 60 років виглядати на 40?

1. Невеликі порції

Вони вважають за краще накладати собі мінімальну кількість їжі і повільно насолоджуватися кожним шматочком. Подібна практика благотворно позначається не тільки на загальному стану організму, але і позитивно впливає на розвиток естетичного смаку.

2. Відсутність заборон поряд зі стриманістю в їжі

У японців є власна система харчування, яка називається «веселка». Основне правило: немає заборонених продуктів, є тільки нескінченна палітра кольорів і відтінків. На столі може бути присутнім все, що створила природа: фрукти, овочі, м'ясо, риба і так далі.

До речі, в Японії можна і навіть потрібно змішувати різні види їжі, так як кожен продукт має свій склад вітамінів і мікроелементів. Щоб наситити організм, потрібно спробувати все по троху. Головне - знати міру і їсти невеликими порціями, повільно і усвідомлено.

3. Сезонні продукти

Японці на 100% впевнені, що наситити організм корисними і потрібними речовинами можуть тільки свіжі продукти. Тому страви, які присутні в їх меню, повністю відповідають порі року і знаходяться в гармонії з природою.

Наприклад, навесні жителі Японії їдять лосось, паростки бамбука і п'ють молодий зелений чай. А коли настає осінь, на столі обов'язково присутні смажені каштани, макрель і перші гриби мацутаке.

4. Традиції здорового харчування

Основну частину раціону японців становлять так звані «дари лісів»: коренеплоди, папороть, паростки бамбука. На відміну від інших народів, чиї харчові звички змінюються з кожним століттям, нинішнє покоління японців їсть все те ж саме, що вважали за краще їх предки, зокрема рис і морепродукти.

Рис, соя, риба - основа харчування японців. Місцеві жителі дуже цінують рис за його корисні властивості. Завдяки великій кількості клітковини і вітамінів, які містяться в рисі, він може поглинати вологу, спалювати калорії, покращувати метаболізм. Також він є незамінним в раціоні мандрівників, так як допомагає їм підготувати шлунок до вживання екзотичних японських страв.

Що стосується сої, то вона корисна перш за все для шкіри. До її складу входить велика кількість рослинних екстрактів і ненасичених жирних кислот, які розгладжують зморшки і насичують шкіру вологою.

У рибі багато жирних Omega-3 кислот, які найбільше цінують жителі Країни висхідного сонця. Напевно, саме тому в Японії знаходиться один з найбільших рибних ринків в світі. Тут продається найсвіжіша і делікатесна риба. У ресторанах і суші-барах також велика різноманітність рибних блюд, які готують з тунця, лосося та інших «місцевих делікатесів».

5. Мінімальна обробка продуктів

Неправильні способи обробки продуктів зазвичай призводять до того, що «гинуть» всі цінні вітаміни і мінеральні речовини. В Японії дуже серйозно ставляться до цього питання: місцеві жителі використовують не тільки правильний температурний режим, щоб мікроелементи залишалися в цілості, але і правильно нарізають продукти.









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