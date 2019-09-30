Об этом интервью ZN.ua рассказала глава Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут.

"Заявлений мы передали правоохранителям более 5,7 тысяч, где-то 54% из них легли в основу открытых уголовных производств. Приговоры получены по 14 делам. Естественно, стянули мизерные суммы … несколько сотен миллионов ", - сказала Рекрут.

По ее словам, все дела находятся на разных стадиях расследования, большая часть в МВД, есть дела в НАБУ, СБУ, ГБР. "В Фонде не осталось ни одной мошеннической операции, о которой не заявили бы правоохранительным органам", - уточнила Рекрут. При этом добавила, что успешная кооперация в работе Фонда и правоохранителей пока не складывалась.

Среди причин она называет не только коррупцию в правоохранительных органах, а комплекс проблем. Это и недостаточно четко выписанные статьи об экономических преступлениях в уголовном законодательстве и, в частности, о доведении банка до неплатежеспособности, и неготовность к кризису такого масштаба как самого Фонда, так и правоохранителей.

"Для того, чтобы распутать финансовую схему, нужно иметь определенную квалификацию, которой у многих просто не было на тот момент", - подчеркнула Рекрут.

Сейчас глава Фонда считает, что есть специалисты, необходимая база и наработки. "Сегодня узнать, кто, когда и каким образом выводил деньги из банков, несложно, было бы желание", - отметила Рекрут.

По ее мнению, через пять лет есть оптимизм, что уголовные дела будут кончаться приговорами. Во-первых, в Генеральной прокуратуре создан специальный департамент, который берет на себя процессуальное руководство всеми делами, касающимися выведенных активов. Во-вторых, "суды принимают "странные" решения в пользу связанных с банками лиц гораздо реже".

В-третьих, Фонд тоже реформируется и трансформируется. "Мы больше чем готовы не только к активным, но и к пассивным действиям по привлечению к ответственности связанных лиц и всех причастных к выводу активов", - подчеркнула Рекрут.

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