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Украина готова к отопительному сезону – премьер Гончарук
30.09.2019 18:02
Глава правительства заявил, что никаких проблем с теплом в зимний период быть не должно.

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Украина накопила необходимые резервы природного газа и готова к отопительному сезону.

Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.

По словам премьера, оснований считать, что зимой могут возникнуть проблемы с отоплением, нет:

«К зиме мы готовы. Как я уже ранее говорил, у нас кстати были накоплены необходимые резервы природного газа в наших хранилищах. И это дает возможность спокойно смотреть на зиму. Оснований считать, что зимой будут какие-то кризиса, у меня на сегодня нет», - заявил Гончарук

Тем не менее, глава правительства отметил, что в Украине есть системные проблемы в сфере энергетики:

«Если смотреть наперед, у нас много системных проблем в энергетике. Там также очень большой процент износа. Инфраструктура теряет огромное количество тепла. Потери в отдельных городах достигают 40%. Поэтому с этим нужно бороться. Мы очень много теряем. Очень нерасчетливо с этим себя ведем. Там же вопрос коррупции относительно неэффективного управления определенными объектами», - заявил Гончарук.

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