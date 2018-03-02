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|Президент Южной Кореи планирует послать переговорщика в КНДР
|02.03.2018 07:14
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Два президента обсудили недавние визиты на юг высокопоставленных северокорейских чиновников, заявил в заявлении президентский «Голубой дом» Южной Кореи.
Олимпийские игры дали толчок недавнему взаимодействию между двумя Кореями после более чем года резкого повышения напряженности в отношении ракетной программы Севера и ее шестого и крупнейшего ядерного испытания вопреки санкциям ООН.
»Мун и Трамп согласились продолжать прилагать усилия, чтобы продвигаться к денуклеаризации Корейского полуострова, поддерживая динамику диалога между Севером и Югом», — говорится в заявлении «Голубого дома».
Отправляя посланника в Пхеньян, Мун сказал, что он будет добиваться взаимности для старших делегаций, отправленных на Олимпиаду Ким Чен Ыном, включая его сестру Ким Ё Чжон.
Высокопоставленные чиновники из Пхеньяна, посетившие Южную Корею для зимних Олимпийских игр, заявили в воскресенье, что их правительство открыто для переговоров с Соединенными Штатами, в то время как Белый дом сказал, что любые переговоры с Северной Кореей должны привести к прекращению ее ядерной программы.
Мун призвал Северную Корею и Соединенные Штаты поговорить, чтобы решить вопрос о программе вооружения Пхеньяна, о которой Ким заявил, чтоот нее он никогда не откажется.
В последней попытке погасить кризис в рамках программы вооружений Северной Кореи Сеул призвал Вашингтон и Пхеньян дать основания для переговоров.
«Оба лидера согласились продолжить тесные консультации о ходе диалога между Южной и Северной Кореей, который будет продолжаться», — говорится в заявлении.
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