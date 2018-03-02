Два президента обсудили недавние визиты на юг высокопоставленных северокорейских чиновников, заявил в заявлении президентский «Голубой дом» Южной Кореи.

Олимпийские игры дали толчок недавнему взаимодействию между двумя Кореями после более чем года резкого повышения напряженности в отношении ракетной программы Севера и ее шестого и крупнейшего ядерного испытания вопреки санкциям ООН.

»Мун и Трамп согласились продолжать прилагать усилия, чтобы продвигаться к денуклеаризации Корейского полуострова, поддерживая динамику диалога между Севером и Югом», — говорится в заявлении «Голубого дома».

Отправляя посланника в Пхеньян, Мун сказал, что он будет добиваться взаимности для старших делегаций, отправленных на Олимпиаду Ким Чен Ыном, включая его сестру Ким Ё Чжон.

Высокопоставленные чиновники из Пхеньяна, посетившие Южную Корею для зимних Олимпийских игр, заявили в воскресенье, что их правительство открыто для переговоров с Соединенными Штатами, в то время как Белый дом сказал, что любые переговоры с Северной Кореей должны привести к прекращению ее ядерной программы.

Мун призвал Северную Корею и Соединенные Штаты поговорить, чтобы решить вопрос о программе вооружения Пхеньяна, о которой Ким заявил, чтоот нее он никогда не откажется.

В последней попытке погасить кризис в рамках программы вооружений Северной Кореи Сеул призвал Вашингтон и Пхеньян дать основания для переговоров.

«Оба лидера согласились продолжить тесные консультации о ходе диалога между Южной и Северной Кореей, который будет продолжаться», — говорится в заявлении.

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