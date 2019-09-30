Как отмечают в пресс-службе Национального банка Украины, на улучшение улучшение кредитных портфелей банков влияют несколько факторов.

Во-первых, рост нового розничного кредитования (на около 30% г/г). За восемь месяцев доля неработающих кредитов в этом сегменте уменьшилась на 6,55 п.п. до 39,5%.

Во-вторых, значительные реструктуризации кредитного портфеля госбанками более чем на 30 млрд грн за счет механизма добровольного финреструктуризации. Это позволило госбанкам (без ПриватБанка) с начала года снизить уровень NPL с 55% до 49%.

В НБУ отмечают, что качество общего кредитного портфеля повысилось почти во всех группах банков. Наиболее ощутимо это заметно в частных и иностранных банках(без банков с российским капиталом) - до 20,2%. Доля неработающих кредитов в пяти крупнейших иностранных банках составляет лишь 13%.

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