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|02.03.2018 08:47
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Об этом заяви глава Управления перспективных исследовательских проектов Пентагона Стивен Уокер, говорится на сайте Минобороны США.
Он подчеркнул, что к такому шагу США прибегли, потому что понимают, что соревнуются с такими странами, как Россия и Китай.
Уокер отметил, что его ведомство еще осенью выступило с инициативой увеличения своего бюджета, в частности, для исследований в области гиперзвуковых технологий.
«Мы получили прибавку к бюджету, чтобы сделать больше в гиперзвуковой области. Не думаю, что это все, что мы хотели, но это хороший первый шаг», — сказал Уокер, добавив, что испытательные полеты начнутся в 2019 году.
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