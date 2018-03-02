Чтобы поймать существо на камеру, ученые сначала разместили несколько камер высокого разрешения на беспилотном погружном устройстве, которое они опустили на глубину. Используя скумбрию в качестве приманки, команда поймала в кадр активный обед гигантских амфиподов — тип глубоководных ракообразных, а также группы улиток, раскачивающих скумбрию.

Спустя несколько часов после того, как устройство было опущено еще дальше, до 8,178 метров, команда сняла одинокую улитку, которая появилась, чтобы поживиться останками скумбрии.

«Мы установили мировой рекорд для съемок рыбы на точно измеренной глубине», — сказал Огури Казумаса, старший научный сотрудник JAMSTEC.

«Мы надеемся, что мы сможем пролить свет на глубоководную экологию и предел глубины для обитания рыбы», — добавил он.

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