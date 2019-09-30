В МИД России обвиняют США в развязывании визовой войны и не исключают ответных мер, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью журналу Международная жизнь.

"В отношении того, будем ли мы устраивать визовую войну, – вы знаете, эта война идет и развязали ее сами США", - заявил он Дипломат отметил, что в России не раз предлагали американским коллегам договариваться, а не действовать по принципу "око за око, зуб за зуб".

"Пока не получается. Видимо приоритеты у тех, кто формирует, определяет российскую политику в США, другие. Видимо, они замыкаются на попытку разговаривать с нами с позиции силы, но обреченность на провал этой линии давно понятна всем", - заключил Рябков.





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