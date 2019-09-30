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МИД России обвинил США в визовой войне
30.09.2019 19:17
В Москве обещают ответные действия после отказа выдать визы части российской делегации на Генассамблею ООН.

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В МИД России обвиняют США в развязывании визовой войны и не исключают ответных мер, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью журналу Международная жизнь.

"В отношении того, будем ли мы устраивать визовую войну, – вы знаете, эта война идет и развязали ее сами США", - заявил он    Дипломат отметил, что в России не раз предлагали американским коллегам договариваться, а не действовать по принципу "око за око, зуб за зуб".

"Пока не получается. Видимо приоритеты у тех, кто формирует, определяет российскую политику в США, другие. Видимо, они замыкаются на попытку разговаривать с нами с позиции силы, но обреченность на провал этой линии давно понятна всем", - заключил Рябков.  

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