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Зеленский уволил Данилюка
30.09.2019 19:53
Президент Владимир Зеленский в понедельник, 30 сентября, подписал заявление об отставке Александра Данилюка с должности секретаря СНБО.

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Об этом свидетельствует приказ на сайте главы государства.

"Освободить Данилюка Александра Александровича от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

На прошлой неделе в Офисе президента сообщили, что Данилюк написал заявление перед началом визита Зеленского в США. Президент рассмотрит его по возвращени. До тех пор он остается на своей должности.

Одной из причин решения Данилюка СМИ называют конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Данилюк занимал должность секретаря СНБО с 28 мая этого года.

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