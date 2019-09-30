|Зеленский уволил Данилюка
|30.09.2019 19:53
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Об этом свидетельствует приказ на сайте главы государства."Освободить Данилюка Александра Александровича от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.
На прошлой неделе в Офисе президента сообщили, что Данилюк написал заявление перед началом визита Зеленского в США. Президент рассмотрит его по возвращени. До тех пор он остается на своей должности.
Одной из причин решения Данилюка СМИ называют конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом.
Данилюк занимал должность секретаря СНБО с 28 мая этого года.