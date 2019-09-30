Американская компания, которая планирует специализироваться на выпуске мощных роботов и устраивать между ними зрелищные побоища, рекламирует на аукционе своего боевого великана, весом в 15 тонн и мощностью 430 лошадиных сил, оснащенного пушкой.

Робота "Игл Прайм" решили продать из-за приближения банкротства. Высота гигантского лота – почти пять метров, на нем можно не только ездить по бездорожью, но и стрелять.

При этом после последнего боя роботов, признались инженеры, пушку нужно отремонтировать. Пока что за военный лот предложили 91 тысячу долларов – ставки сделали уже 160 потенциальных покупателей, а до конца торгов остается еще неделя – отметили в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина".

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