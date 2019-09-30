Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

"3 и 4 октября 2019 года на Одесщине пройдут ракетные стрельбы и будет ограничен доступ к мысам “Калфа”, “Ледники” и 1-10 километра морской косы от н.п. Лебедевка на побережье Черного моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время августовских пусков на Государственном испытательном полигоне “Алибей”, что на юге Одесской области, было выдано соответствующее извещение NOTAM (Notice to Airmen) о предстоящих ракетных стрельбах. За несколько суток после того как Россия перекрыла прилегающий к этому район для проведения своих стрельб.

Как сообщалось, 30 августа состоялись испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня «Ольха-М» с увеличенной дальностью поражения. Стрельбы модернизированными ракетами «Ольха-М» завершены успешно.

По словам заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса, СНБО принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставкам новых ракет для реактивных систем залпового огня.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира