#TetrisChallenge. Флешмоб крокує планетою
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30.09.2019
планета Земля
Радіо Свобода
106
Метки: флешмоб, полиция, соцсети, спасатели.
#TetrisChallenge. Флешмоб крокує планетою
Флешмоб #TetrisChallenge розпочався на початку вересня. Першими його запустили поліцейські зі швейцарського Цюриху, щоб розказати про свою роботу. У рамках челенджу поліцейські, рятувальні служби, медики та інші користувачі соцмереж викладають своє робоче приладдя як елементи гри «Тетріс» і вкладаються поруч з ним.
Дорожні поліцейські з Цюриху першими стартували флешмоб