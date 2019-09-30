|Знаменитые кораллы на Гавайях неожиданно начали терять цвет
|30.09.2019 21:45
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Вокруг Гавайских островов умирают коралловые рифы. Исследователи заметили тревожные симптомы— кораллы массово теряют цвет.
В эти воды не попадают компоненты солнцезащитных кремов, промышленные отходы, а кораллы не топчут дайверы. Но даже здесь исследователи замечают большую проблему.
В тандеме с местными и американскими учеными эколог Грег Аснер мониторит рифы, чтобы узнать масштаб бедствия.
Лишь четыре года назад жара уничтожила почти половину кораллов гавайской береговой линии. Катастрофическим для рифов оказался и этот сезон. Обесцвечивание подводного мира происходит из-за потоков слишком теплой воды. Планета разогревается больше, а для кораллов это означает стресс.
"В зонах, окрашенных голубым, мы не ожидаем выцветания, желтые зоны – означают умеренное выцветание, а вот красные – это 100-процентное обесцвечивание рифов", – говорит океанограф Джеймисон Гоув.
Из-за антропогенных изменений такая тенденция характерна для всех рифов Мирового океана, которые являются домом для четверти морских обитателей планеты – отметили в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина".