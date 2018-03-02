Это уже произошло в двух селах — Майское и Гладосово, рассказал министр соцполитики.

Население неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей получит пенсии за весь период с начала прекращения выплат сразу после освобождения региона. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщается на официальном сайте Минсоцполитики.

“Количество граждан, которые получают пенсию, растет по мере того, как люди переезжают на подконтрольную Украине территорию. Согласно принятому Верховной Радой закону, ответственность за ситуацию на оккупированных территориях несет оккупант. Когда эти территории перейдут под контроль Украины, как это произошло в двух селах — Майское и Гладосово — людям выплачивается вся задолженность, которая была перед ними по пенсиям. Это практика, которую правительство продолжит“, — отметил Рева.

Отвечая на вопрос по осуществлению пенсионных выплат переселенцам, в частности на оккупированной территории Украины, министр отметил, что принятое правительством постановление №365 позволило восстановить пенсионные выплаты 200 000 граждан из числа внутренне перемещенных лиц. По его словам, на сегодняшний день количество внутренне перемещенных лиц, получающих пенсии, составляет около 530 000 человек.

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