Министр юстиции Украины Павел Петренко инициирует увеличение минимальной социальной нормы алиментов с 900 гривен до 2 тыс. гривен.

Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

“Сейчас на уровне закона установлена слишком низкая минимальная социальная норма для детей, которые получают алименты. Если отец не имеет работы, или имеет минимальную зарплату, он должен платить только около 900 гривен в пользу этого ребенка. У нас есть инициатива, чтобы эту сумму поднять хотя бы до 2 тыс. гривен, и для этого есть все обоснованные расходы“, — рассказал Петренко.

По его мнению, также стоит стимулировать налоговыми и социальными льготами родителей, который вкладывают средства в своих детей.

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