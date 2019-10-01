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|Стоимость аренды сельхозземель значительно вырастет уже в 2024 году - Кабмин
|01.10.2019 07:02
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Об этом говорится в программе правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады.
"Земельный рынок заработает с 1 октября 2020 года, что, в частности, приведет к увеличению стоимости аренды за 1 га в среднем по стране с 1700 грн в 2018 году до 4000 грн в 2024 году", - говорится в программе.
В документе отмечается, что отмена моратория на оборот земель сельскохозяйственного назначения приведет к тому, что эффективность и производительность использования этих земель будет возрастать до 6% ежегодно за счет повышения уровня экономической конкуренции.
Как сообщал Укринформ, 29 сентября Кабмин одобрил Программу действий правительства.