Об этом говорится в программе правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады.

"Земельный рынок заработает с 1 октября 2020 года, что, в частности, приведет к увеличению стоимости аренды за 1 га в среднем по стране с 1700 грн в 2018 году до 4000 грн в 2024 году", - говорится в программе.

В документе отмечается, что отмена моратория на оборот земель сельскохозяйственного назначения приведет к тому, что эффективность и производительность использования этих земель будет возрастать до 6% ежегодно за счет повышения уровня экономической конкуренции.

Как сообщал Укринформ, 29 сентября Кабмин одобрил Программу действий правительства.

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