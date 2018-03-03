Нынешний бум сканеров отпечатков как системы безопасности во многом должен смартфонам. Сейчас сложно найти такой девайс, который не имеет распознавания отпечатка, но для ПК и ноутбуков это пока диковинка. Есть только несколько линеек бизнес-ноутбуков со встроенными сканерами отпечатка.

Мышь Xiaomi со сканером отпечатка

Потому компания Xiaomi начала на своей краудфандинговой площадке сбор средств на новую компьютерную мышь, которая рассчитана, скорее на офисное применение, чем для игр. Дело в том, что новинка может похвастаться сканером отпечатка пальца под колёсиком прокрутки.

Новая мышь, выпущенная под суббрендом MIJIA, позволяет привнести повышенный уровень безопасности на все ПК, где это необходимо. Учитывая, что пароли во многих случаях не являются безопасными, это неплохая альтернатива.

Что обещают

Новинка получила сенсор с регулировкой разрешающей способности. Максимальный показатель составляет 1600 dpi. Кнопки, как утверждается, рассчитываются на 5 млн кликов. Она поддерживает функцию Windows Hello, а также содержит в комплекте сертификат безопасности Microsoft. К компьютеру подключается кабелем, появится ли «бесхвостая» версия — не сообщается.

Новинка, как сообщается, будет доступна в 3 цветах. Судя по фото, это чёрный (или тёмно-серый), белый и ещё один. Цена на китайской рынке обещана на уровне $31. Начало продаж запланировано на 15 апреля 2018 года.

Что было раньше

Напомним, что ранее компания уже презентовала минимум две мыши. Это беспроводная Xiaomi Mi Portable Mouse за $15, которая выполнена из алюминия и выглядит как комплектный гаджет с фирменным ноутбуками Mi Notebook Air, а также более дешёвая пластиковая мышь за $10.

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