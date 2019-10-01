Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"1 октября облачно с прояснениями. Ночью в большинстве областей, днем кое-где в восточной части дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром в Украине порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 13-18°, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 19-24°", - отмечается в сообщении.

В Киеве завтра также облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура ночью 12-14°, днем около 15°.

В Киевской области 1 октября облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 13-18°.

2 октября в Украине переменная облачность, без осадков; температура ночью 6-11°, в Одесской области 10-15°, днем 18-23°, на юге, Закарпатье и Прикарпатье до 26°.

3 октября переменная облачность, в западных, днем и в северных, Винницкой, Черкасской областях умеренные, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди, на остальной территории без осадков; температура ночью 9-14°, на севере Левобережья 4-9°; днем в западных областях 11-16°, на остальной территории 18-23°, в южных, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях до 26°.

Ветер преимущественно южный, 3 октября в западной части, северных областях северо-западный, 7-12 м/с, кроме восточной части и Приазовья, кое-где порывы 15-20 м/с.

В Киеве и столичной области 2 октября Небольшая облачность; без осадков; температура ночью 6-11°, днем 18-23°. 3 октября переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь; температура ночью 9-14°, днем 18-23°. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, кое-где порывы 15-18 м/с.

4 октября в Украине иногда дождь, ночью в восточных, днем в западных областях без осадков; температура ночью 6-12°, на юге страны до 16°; днем в западных и северных областях 10-16°, на остальной территории 18-24°. 5 октября без осадков, лишь в восточных, днем и в западных областях небольшой дождь; температура ночью 4-10°, на юге страны до 13°, днем в западных и северных областях 7-13 °, на остальной территории 15-21°.

В Карпатах 4 октября ночью 5 октября днем дождь с мокрым снегом, в остальное время без осадков; температура ночью и днем 1-6° тепла.

В Киеве и Киевской области 4 октября временами дождь; температура ночью 7-12°, днем 10-15°. 5 октября без осадков; температура ночью 4-9°, днем 8-13°.

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