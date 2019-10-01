Об этом сообщает Car and Driver.

«По словам пресс-секретаря актера, Шварценеггер был поражен встречей с Гретой Тунберг в мае и предложил ей помощь в организации поездок по Америке. Он решил подарить ей электромобиль, чтобы девушка могла с меньшим вредом для окружающей среды передвигаться по США и Канаде для участия в акциях протеста и других мероприятиях на тему изменения климата», - отмечается в сообщении.

Как уточняется, речь идет не о любимом электрическом Hummer Шварценеггера (спикер актера заявил, что это было бы очень сложной задачей). Бывший губернатор Калифорнии подарил 16-летней шведской экоактивистке электрокар Tesla Model 3.

Известный голливудский актер, бодибилдер и политик тоже является сторонником борьбы с изменением климата. В 2017 году Шварценеггер даже выступил с речью на эту тему в ООН.

Как сообщалось, Грета Тунберг с трибуны ООН раскритиковала мировых лидеров за их «пустые слова» и бездеятельность в борьбе с изменением климата. Во время эмоциональной речи она не сдерживала слез и даже обвинила политиков в «краже ее детства». 25 сентября Тунберг получила премию «За правильный образ жизни», которую также называют «альтернативной Нобелевской премией».





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