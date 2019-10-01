Об этом говорится в Программе деятельности правительства, опубликованной на портале Верховной Рады.

"На основе оборонного смотра будет разработана и реализована комплексная программа развития Вооруженных Сил Украины и индивидуальные программы развития отдельных видов (родов войск, сил) Вооруженных Сил Украины и других сил обороны. В рамках этих программ и в соответствии с разработанной новой военно-технической политикой будет проводиться оснащение сил обороны современными образцами вооружения, военной и специальной техники, постоянно будет поддерживаться их высокая боеготовность", - говорится в тексте документа.

Как отмечается, в рамках евроатлантической интеграции планируется начать поэтапное наращивание количества подразделений, способных к выполнению общих задач с соответствующими подразделениями стран-партнеров. Для этого будут внедрены управленческие принципы НАТО в системе объединенного руководства силами обороны и военного управления ВСУ.

Кроме того, планируется внедрить новый стиль военного лидерства и новой философии отношений в военных коллективах на основе принципов НАТО. Программы подготовки офицеров и сержантов предусматривают изучение доктрин, процедур и стандартов НАТО, приобретение соответствующего уровня знания иностранного языка и формирование необходимых лидерских качеств.

"Мы усилим эффективное сотрудничество со странами-партнерами, в том числе относительно обеспечения обмена информацией, достижения взаимосовместимости и реализации задач военно-технического сотрудничества", - отмечается в программе.

Правительство также планирует создать новую систему территориальной обороны Украины с привлечением широких слоев населения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира