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|От Антарктиды откололся крупнейший за последние 50 лет айсберг
|01.10.2019 11:01
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Об этом сообщает BBC.
"От Антарктиды недавно откололся самый большой за последние 50 лет айсберг с рекордным весом 315 миллиардов тонн и площадью 1636 квадратных километров. Его площадь почти равна шотландскому острову Скай. Айсберг получил название D28", - говорится в сообщении.
Образовался D28 на восточном побережье Антарктики в зоне, что имеет название Эмери и от которой айсберги откалываются довольно регулярно.
Движение этого огромного куска льда ученые будут тщательно отслеживать, в том числе с помощью спутников, ведь в ближайшем будущем он может создать реальную угрозу для мореплавания.
Как сообщалось, до сих пор наибольший зафиксированный айсберг, образовавшийся в Антарктиде в 1960-е годы, имел рекордную площадь в 9000 квадратных километров.