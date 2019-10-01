Об этом он написал в Facebook.

"На днях уже делился впечатлениями от общения с Валерией Гонтарева в Лондоне. ДТП, поджог машины и дома - это месть за ее мужественные и сильные реформаторские шаги на посту главы НБУ... Чтобы не дать не очень активному следствию никаких шансов на бездействие, принял решение назначить вознаграждение до трех миллионов гривень. Это - тем, кто предоставит достоверную информацию о заказчике и исполнителях, о покушениях на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой, которая позволит привлечь виновных к ответственности", - сообщил он.

По словам Порошенко, круг лиц, на которых падают подозрения, не так уж и широк, но очень важно легально установить и наказать преступников. "Повадки ее врагов иначе, как бандитскими, и не назовешь. Недруги Гонтаревой сейчас в фаворе. Думают, что Бога за бороду схватили. И уверены, что спрячут концы в воду", - добавил Порошенко.

Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, одним из владельцев которого был бизнесмен Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании.

27 августа Печерский райсуд Киева дал ГБР согласие на силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о возможных злоупотреблениях служебным положением членами правления Нацбанка.

Гонтарева назвала вызов в Генпрокуратуру для вручения подозрения попыткой дискредитации достижений в финансовом секторе и предлагала следователям прилететь в Лондон.

30 августа экс-глава НБУ сообщила, что ее сбил автомобиль в центре Лондона, - ей сделали операцию.

В ночь на 5 сентября неизвестные подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку бывшего главы НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева.

А в ночь на 17 сентября сгорел дом Гонтаревых в Гореничах под Киевом. Полиция открыла по этому факту уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал ночной поджог дома проявлением криминального давления.

В Офисе Президента опубликовали заявление о том, что глава государства ждет скорейшего раскрытия дела об этом пожаре.

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