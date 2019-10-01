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|01.10.2019 11:38
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Об этом пишет The New York Times.
"Президент Трамп побуждал австралийского премьер-министра во время недавнего телефонного разговора, чтобы тот помог генпрокурору США Уильяму Барру в сборе информации для расследования министерства юстиции. Как надеялся Трамп, это дискредитирует расследование Мюллера", - отмечает издание.
Как уточняется, Белый дом ограничил доступ к стенограмме телефонного разговора, что было сделано по просьбе непосредственно генпрокурора Барра.
Это было похоже на то, как офис Трампа пытался скрыть содержание его беседы с Президентом Украины, пишет издание. И напоминает, что именно это обстоятельство стало одной из причин начала расследования по импичменту, инициированного демократами в Палате представителей.
Как отмечает NYT, разговоры и с Зеленским, и с Моррисоном подтверждают, что Трамп использует рычаги дипломатии высокого уровня "для продвижения собственных политических интересов".
Как известно, после обнародования на прошлой неделе деталей беседы между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, которая состоялась 25 июля, произошло существенное обострение политической ситуации в США.