Об этом пишет The New York Times.

"Президент Трамп побуждал австралийского премьер-министра во время недавнего телефонного разговора, чтобы тот помог генпрокурору США Уильяму Барру в сборе информации для расследования министерства юстиции. Как надеялся Трамп, это дискредитирует расследование Мюллера", - отмечает издание.

Как уточняется, Белый дом ограничил доступ к стенограмме телефонного разговора, что было сделано по просьбе непосредственно генпрокурора Барра.

Это было похоже на то, как офис Трампа пытался скрыть содержание его беседы с Президентом Украины, пишет издание. И напоминает, что именно это обстоятельство стало одной из причин начала расследования по импичменту, инициированного демократами в Палате представителей.

Как отмечает NYT, разговоры и с Зеленским, и с Моррисоном подтверждают, что Трамп использует рычаги дипломатии высокого уровня "для продвижения собственных политических интересов".

Как известно, после обнародования на прошлой неделе деталей беседы между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, которая состоялась 25 июля, произошло существенное обострение политической ситуации в США.

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