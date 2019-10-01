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|Кабмин надеется привлечь $50 миллиардов инвестиций
|01.10.2019 11:57
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Об этом говорится в Программе деятельности правительства, опубликованной на портале Верховной Рады.
"Работу правительства построим таким образом, чтобы за 5 лет достичь следующих результатов: экономика Украины (ВВП) вырастет на 40%, будет создано 1 млн новых рабочих мест, привлечено 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций", - говорится в документе.
Как сообщал Укринформ, поступление прямых иностранных инвестиций в Украину в 2018 году составило $2,5 млрд, что на 8% больше, чем в 2017 году.